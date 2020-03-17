Города рядом с Киевом прекратят сообщение со столицей из-за карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100634 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104874 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113557 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100903 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105351 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106669 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Города рядом с Киевом прекратят сообщение со столицей из-за карантина

Города рядом с Киевом прекратят сообщение со столицей из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 34616 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Пригород Киева прекращает транспортное сообщение со столицей в связи с противодействием распространения коронавируса в Украине, передает УНН.

"С 18 марта 12:00 по 03 апреля включительно прекращается транспортное сообщение Бровары-Киев...завершил совещание с владельцами автотранспортных предприятий, которые осуществляют регулярные междугородные перевозки сообщением Бровары-Киев. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 с завтрашнего дня все междугородние маршруты прекращают движение общественного транспорту. Таким образом, транспортное сообщение с Киевом будет возможно только личным транспортом", - написал мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Также, КП ВГС "Вышгородпастранс" в Facebook предупреждает о прекращении сообщения с Киевом.

"Сообщаем Вам, что по поручению Президента Украины с 18.03.2020 года с 12.00 до 03.04.2020 года будет прекращена перевозка пассажиров по маршруту "Вышгород-Киев (м. Героев Днепра)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Борисполь сообщает о прекращении сообщения со столицей.

"В связи с принятым решением по официальным сообщениям ЧАО "АТАСС-Борисполь" и ООО "Автосервис" с 12:00 18 марта 2020 года на время карантина прикращаются пассажирские перевозки на междугородных маршрутах", - говорится в сообщении Бориспольского городского совета.

Добавим, что Ирпенский городской совет решил рекомендовать руководителю Ирпенского АТП-13250 прекращение сообщения со столицей.

"Комиссия ТЭБ и ЧС также рекомендовала руководителю Ирпенского АТП-13250 на период карантина - с 18 марта по 3 апреля - отменить перевозки пассажиров городским общественным транспортом (автобусами, маршрутными такси)", - говорится в сообщении на сайте Ирпенского городского совета.

Напомним, после закрытия метро в Киеве не будет увеличено количество автобусов.

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