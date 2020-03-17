Города рядом с Киевом прекратят сообщение со столицей из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пригород Киева прекращает транспортное сообщение со столицей в связи с противодействием распространения коронавируса в Украине, передает УНН.
"С 18 марта 12:00 по 03 апреля включительно прекращается транспортное сообщение Бровары-Киев...завершил совещание с владельцами автотранспортных предприятий, которые осуществляют регулярные междугородные перевозки сообщением Бровары-Киев. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 с завтрашнего дня все междугородние маршруты прекращают движение общественного транспорту. Таким образом, транспортное сообщение с Киевом будет возможно только личным транспортом", - написал мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.
Также, КП ВГС "Вышгородпастранс" в Facebook предупреждает о прекращении сообщения с Киевом.
"Сообщаем Вам, что по поручению Президента Украины с 18.03.2020 года с 12.00 до 03.04.2020 года будет прекращена перевозка пассажиров по маршруту "Вышгород-Киев (м. Героев Днепра)", - говорится в сообщении.
Кроме того, Борисполь сообщает о прекращении сообщения со столицей.
"В связи с принятым решением по официальным сообщениям ЧАО "АТАСС-Борисполь" и ООО "Автосервис" с 12:00 18 марта 2020 года на время карантина прикращаются пассажирские перевозки на междугородных маршрутах", - говорится в сообщении Бориспольского городского совета.
Добавим, что Ирпенский городской совет решил рекомендовать руководителю Ирпенского АТП-13250 прекращение сообщения со столицей.
"Комиссия ТЭБ и ЧС также рекомендовала руководителю Ирпенского АТП-13250 на период карантина - с 18 марта по 3 апреля - отменить перевозки пассажиров городским общественным транспортом (автобусами, маршрутными такси)", - говорится в сообщении на сайте Ирпенского городского совета.
Напомним, после закрытия метро в Киеве не будет увеличено количество автобусов.