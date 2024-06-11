Европейский Союз выпускает новые облигации на фоне неопределенности относительно включения долга блока в основные суверенные индексы и всплеска ультраправых партий, что подрывает доверие инвесторов к французской экономике. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейский Союз разместил 15-летние синдицированные долговые обязательства - впервые после завершения консультаций MSCI Inc. относительно того, стоит ли переклассифицировать наднациональные индексы в суверенные. Такой шаг, как ожидают инвесторы, расширит привлекательность облигаций, если другие провайдеры индексов последуют его примеру. Решение ожидалось еще в прошлом месяце, но было отложено.

Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

Bloomberg отмечает, что продажа состоялась на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон шокировал инвесторов, объявив досрочные выборы, чтобы поставить под сомнение приход к власти Марин Ле Пен. Французский долг привел к снижению европейских облигаций.

Добавим

Как отмечает издание, ЕС превратился в одного из крупнейших эмитентов в регионе после того, как начал наращивать объемы продаж в 2020 году. При этом чиновники выразили разочарование тем, что стоимость его финансирования не такая низкая, как в некоторых странах-членах еврозоны. Одной из причин они называют классификацию блока как наднационального эмитента, а не суверенного. Наднациональные индексы отслеживаются меньшей когортой инвесторов, чем государственные индексы.

Опрос инвесторов, проведенный ЕС в прошлом году, показал, что включение индексов является "единственным важным шагом, который остался для того, чтобы облигации ЕС торговались и стоили так же, как и европейские государственные облигации".

ЕС запустил инвестиционный инструмент программы Ukraine Facility: что предполагается