Европейский Союз выпустил новые 15-летние облигации на фоне неопределенности относительно классификации своего долга и всплеска ультраправых партий, что подорвало доверие инвесторов к французской экономике.
Европейский Союз выпускает новые облигации на фоне неопределенности относительно включения долга блока в основные суверенные индексы и всплеска ультраправых партий, что подрывает доверие инвесторов к французской экономике. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Европейский Союз разместил 15-летние синдицированные долговые обязательства - впервые после завершения консультаций MSCI Inc. относительно того, стоит ли переклассифицировать наднациональные индексы в суверенные. Такой шаг, как ожидают инвесторы, расширит привлекательность облигаций, если другие провайдеры индексов последуют его примеру. Решение ожидалось еще в прошлом месяце, но было отложено.
Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года5 мая 2024, 19:09 • 30133 просмотра
Bloomberg отмечает, что продажа состоялась на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон шокировал инвесторов, объявив досрочные выборы, чтобы поставить под сомнение приход к власти Марин Ле Пен. Французский долг привел к снижению европейских облигаций.
Добавим
Как отмечает издание, ЕС превратился в одного из крупнейших эмитентов в регионе после того, как начал наращивать объемы продаж в 2020 году. При этом чиновники выразили разочарование тем, что стоимость его финансирования не такая низкая, как в некоторых странах-членах еврозоны. Одной из причин они называют классификацию блока как наднационального эмитента, а не суверенного. Наднациональные индексы отслеживаются меньшей когортой инвесторов, чем государственные индексы.
Опрос инвесторов, проведенный ЕС в прошлом году, показал, что включение индексов является "единственным важным шагом, который остался для того, чтобы облигации ЕС торговались и стоили так же, как и европейские государственные облигации".
ЕС запустил инвестиционный инструмент программы Ukraine Facility: что предполагается11 июня 2024, 12:05 • 9824 просмотра