Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

Группа иностранных держателей еврооблигаций стремится получать до 500 миллионов долларов ежегодно в виде процентных выплат в обмен на списание значительной части долга. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Украина находится под давлением требований по возобновлению выплат по еврооблигациям, которые составляют значительную часть ее государственного долга. Группа частных иностранных держателей этих облигаций, владеющая около 5 частью непогашенных долгов, заявила о своих планах требовать от украинских властей возобновления выплат процентов в 2025 году.

По информации, группа акционеров образовала комитет и наняла юристов и банкиров для проведения переговоров с правительством Украины. Они стремятся достичь соглашения, при котором Украина возобновит выплаты по процентам в обмен на уменьшение части долга. Кредиторы надеются получить до 500 миллионов долларов ежегодно в виде процентных выплат.

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