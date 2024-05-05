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Кредитори вимагають від України відновлення виплат за єврооблігаціями до 2025 року

Кредитори вимагають від України відновлення виплат за єврооблігаціями до 2025 року

Київ • УНН

 • 30372 перегляди

Група іноземних власників єврооблігацій прагне отримувати до 500 мільйонів доларів США щорічно у вигляді процентних платежів в обмін на списання значної частини боргу України.

Група іноземних власників єврооблігацій прагне отримувати до 500 мільйонів доларів щорічно у вигляді відсоткових виплат в обмін на списання значної частини боргу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Україна знаходиться під тиском вимог щодо відновлення виплат за єврооблігаціями, які становлять значну частину її державного боргу. Група приватних іноземних власників цих облігацій, що володіє близько 5 частиною непогашених боргів, заявила про свої плани вимагати від української влади відновлення виплат відсотків у 2025 році.

За інформацією, група акціонерів утворила комітет і найняла юристів та банкірів для проведення переговорів з урядом України. Вони прагнуть досягти угоди, за якої Україна відновить виплати за відсотками в обмін на зменшення частини боргу. Кредитори сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів щорічно у вигляді відсоткових виплат.

Нафтогаз домовився з інвесторами про шляхи реструктуризації єврооблігацій - Чернишов31.05.23, 23:16 • 506040 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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