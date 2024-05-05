Кредитори вимагають від України відновлення виплат за єврооблігаціями до 2025 року
Київ • УНН
Група іноземних власників єврооблігацій прагне отримувати до 500 мільйонів доларів США щорічно у вигляді процентних платежів в обмін на списання значної частини боргу України.
Група іноземних власників єврооблігацій прагне отримувати до 500 мільйонів доларів щорічно у вигляді відсоткових виплат в обмін на списання значної частини боргу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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Україна знаходиться під тиском вимог щодо відновлення виплат за єврооблігаціями, які становлять значну частину її державного боргу. Група приватних іноземних власників цих облігацій, що володіє близько 5 частиною непогашених боргів, заявила про свої плани вимагати від української влади відновлення виплат відсотків у 2025 році.
За інформацією, група акціонерів утворила комітет і найняла юристів та банкірів для проведення переговорів з урядом України. Вони прагнуть досягти угоди, за якої Україна відновить виплати за відсотками в обмін на зменшення частини боргу. Кредитори сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів щорічно у вигляді відсоткових виплат.
Нафтогаз домовився з інвесторами про шляхи реструктуризації єврооблігацій - Чернишов31.05.23, 23:16 • 506040 переглядiв