Нафтогаз домовився з інвесторами про шляхи реструктуризації єврооблігацій - Чернишов

Деталі

Зазначається, що детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. У підсумку реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року.

"Ми стали ще на крок ближче до виконання зобов’язань перед інвесторами. Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", – повідомив Чернишов.

Надалі відповідне рішення підлягає остаточному схваленню Кабінетом Міністрів України як акціонером компанії.

Довідково

У липні 2019 року НАК "Нафтогаз України" через Kondor Finance plc (публічну компанію з обмеженою відповідальністю, зареєстровану відповідно до права Англії та Уельса), випустила єврооблігації двома траншами: транш А номінальною вартістю 600 мільйонів євро з терміном погашення у липні 2024 року та транш В – 335 мільйонів доларів США з терміном погашення у липні 2022 року.

У листопаді 2019 року Нафтогаз випустив єврооблігації номінальною вартістю 500 мільйонів доларів США зі строком погашення у листопаді 2026 року також через Kondor Finance plc.

26 липня 2022 року сплив термін виплат НАК "Нафтогаз України" власникам єврооблігацій, при цьому Компанія не змогла їх здійснити.

У серпні 2022 року НАК "Нафтогаз України" успішно провела переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го. 77% інвесторів проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.

Однак інвестори, які є власниками єврооблігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, до цього не погоджували пропозицію Нафтогазу з відтермінування виплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Всі доступні шляхи стягнення 5 млрд доларів компенсації за захоплення росією активів у Криму будуть застосовані - Нафтогаз