Нафтогаз договорился с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций - Чернышов

Детали

Отмечается, что детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В итоге реструктуризация должна завершиться до конца июля 2023 года.

"Мы стали еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами. Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми держателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний", – сообщил Чернышов.

В дальнейшем соответствующее решение подлежит окончательному одобрению Кабинетом Министров Украины как акционером компании.

Справочно

В июле 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" через Kondor Finance plc (публичную компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в соответствии с правом Англии и Уэльса), выпустила еврооблигации двумя траншами: транш А номинальной стоимостью 600 миллионов евро со сроком погашения в июле 2024 года и транш В – 335 миллионов долларов США со сроком погашения в июле 2022 года.

В ноябре 2019 года Нафтогаз выпустил еврооблигации номинальной стоимостью 500 миллионов долларов США со сроком погашения в ноябре 2026 года также через Kondor Finance plc.

26 июля 2022 года истек срок выплат НАК "Нафтогаз Украины" владельцам еврооблигаций, при этом Компания не смогла их осуществить.

В августе 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го. 77% инвесторов проголосовали "за" и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года.

Однако инвесторы, которые являются владельцами еврооблигаций со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, до этого не согласовывали предложение Нафтогаза по отсрочке выплат.

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