На фоні сплеску ультраправих партій ЄС випустив нові 15-річні облігації
Київ • УНН
Європейський Союз випустив нові 15-річні облігації на тлі невизначеності щодо класифікації свого боргу та сплеску ультраправих партій, що підірвало довіру інвесторів до французької економіки.
Європейський Союз випускає нові облігації на тлі невизначеності щодо включення боргу блоку до основних суверенних індексів і сплеску ультраправих партій, що підриває довіру інвесторів до французької економіки. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.
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Європейський Союз розмістив 15-річні синдиковані боргові зобов'язання - вперше після завершення консультацій MSCI Inc. щодо того, чи варто перекласифікувати наднаціональні індекси в суверенні. Такий крок, як очікують інвестори, розширить привабливість облігацій, якщо інші провайдери індексів наслідуватимуть його приклад. Рішення очікувалося ще минулого місяця, але було відкладено.
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Bloomberg зазначає, що продаж відбувся наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон шокував інвесторів, оголосивши дострокові вибори, щоб поставити під сумнів прихід до влади Марін Ле Пен. Французький борг призвів до зниження європейських облігацій.
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Як зазначає видання, ЄС перетворився на одного з найбільших емітентів у регіоні після того, як почав нарощувати обсяги продажів у 2020 році. При цьому чиновники висловили розчарування тим, що вартість його фінансування не така низька, як у деяких країнах-членах єврозони. Однією з причин вони називають класифікацію блоку як наднаціонального емітента, а не суверенного. Наднаціональні індекси відслідковуються меншою когортою інвесторів, ніж державні індекси.
Опитування інвесторів, проведене ЄС минулого року, показало, що включення індексів є "єдиним важливим кроком, який залишився для того, щоб облігації ЄС торгувалися і коштували так само, як і європейські державні облігації".
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