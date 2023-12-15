На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

На фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная.

Относительно события, которое произошло сегодня на Закарпатье, - проводится детальный анализ ситуации, и будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени и существующих угроз. Мы понимаем, что органы местного самоуправления и государственные учреждения должны оставаться доступными для всех граждан, но и пребывание людей в названных учреждениях должно быть безопасным - сказала Бережная.

По ее словам, наработка и реализация совместного механизма предупреждения и реагирования будет происходить во взаимодействии с различными государственными органами и другими силами безопасности и обороны Украины.

Контекст

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ.

Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.