На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
Киев • УНН
Украина планирует усилить безопасность в органах местного самоуправления и государственных учреждениях после того, как депутат взорвал гранату в сельском совете на Закарпатье, в результате чего 26 человек получили ранения
На фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная.
Относительно события, которое произошло сегодня на Закарпатье, - проводится детальный анализ ситуации, и будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени и существующих угроз. Мы понимаем, что органы местного самоуправления и государственные учреждения должны оставаться доступными для всех граждан, но и пребывание людей в названных учреждениях должно быть безопасным
По ее словам, наработка и реализация совместного механизма предупреждения и реагирования будет происходить во взаимодействии с различными государственными органами и другими силами безопасности и обороны Украины.
Контекст
На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.
Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ.
Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
Украина планирует усилить безопасность в органах местного самоуправления и государственных учреждениях после того, как депутат взорвал гранату в сельском совете на Закарпатье, в результате чего 26 человек получили ранения.
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