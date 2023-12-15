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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:24  •  63712 просмотра

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Украина планирует усилить безопасность в органах местного самоуправления и государственных учреждениях после того, как депутат взорвал гранату в сельском совете на Закарпатье, в результате чего 26 человек получили ранения

На фоне инцидента на Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии в сельском совете, будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени в органах местного самоуправления и государственных учреждениях. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная.

Относительно события, которое произошло сегодня на Закарпатье, - проводится детальный анализ ситуации, и будет наработан механизм усиления мер безопасности с учетом военного времени и существующих угроз. Мы понимаем, что органы местного самоуправления и государственные учреждения должны оставаться доступными для всех граждан, но и пребывание людей в названных учреждениях должно быть безопасным

- сказала Бережная.

По ее словам, наработка и реализация совместного механизма предупреждения и реагирования будет происходить во взаимодействии с различными государственными органами и другими силами безопасности и обороны Украины.

Контекст

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. Из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье пострадало 26 людей.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ.

Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
На тлі інциденту на Закарпатті буде напрацьовано механізм посилення заходів безпеки в державних установах - Нацполіція
National Police: Mechanism to strengthen security measures in state institutions will be developed amid incident in Zakarpattia region
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