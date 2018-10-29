На Филиппины надвигается тайфун "Юту"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На Филиппинах начата эвакуация прибрежных районов из-за тайфуна "Юту". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"В понедельник на Филиппинах начата эвакуация прибрежных районов из-за тайфуна "Юту", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют сильный ветер, оползни, наводнения и дожди в регионе.
Напомним, на северное побережье Филиппин обрушился мощный тайфун "Мангхут", в результате чего ранее сообщалось о 81 погибшем.
Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли, еще 105 получили травмы в Японии из-за тайфуна "Трами".
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