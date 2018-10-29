На Філіппіни насувається тайфун "Юту"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Філіппінах розпочато евакуацію прибережних районів через тайфун "Юту". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"У понеділок на Філіппінах розпочато евакуацію прибережних районів через тайфун "Юту", - сказано у повідомлені.
Синоптики прогнозують сильний вітер, зсуви, повені та дощі у регіоні.
Нагадаємо, на північне узбережжя Філіппін обрушився потужний тайфун "Мангхут", в результаті чого раніше повідомлялося про 81 загиблого.
Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинули, ще 105 отримали травми в Японії через тайфун “Трамі”.
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