На Филиппинах в ходе столкновений армии с боевиками погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На юге Филиппин в ходе столкновений между армией и антиправительственными формированиями погибли трое военнослужащих и 9 боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Столкновения в провинции Магинданао произошло после того, как правительственные войска узнали, что там засело свыше 100 боевиков группировки "Бойцы исламского освобождения Бангсаморо" (BIFF). Армия задействовала боевые самолеты, вертолеты и гаубицы и эвакуировала более 16 тыс. местных жителей.
По состоянию на 12 марта военные уничтожили 8 боевиков BIFF и одного члена группировки "Мауте". С правительственной стороны погибли трое военнослужащих.
Как сообщал УНН, в результате срабатывания гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао по меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения.