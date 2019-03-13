На Філіппінах в ході зіткнень армії з бойовиками загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На півдні Філіппін в ході зіткнень між армією і антиурядовими формуваннями загинули троє військовослужбовців і 9 бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Зіткнення в провінції Магінданао сталося після того, як урядові війська дізналися, що там засіло понад 100 бойовиків угруповання "Бійці ісламського звільнення Бангсаморо" (BIFF). Армія задіяла бойові літаки, вертольоти і гаубиці і евакуювала понад 16 тис. місцевих жителів.
Станом на 12 березня військові знищили 8 бойовиків BIFF і одного члена угруповання "Маутен". З урядового боку загинули троє військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, в результаті спрацьовування гранати в будівлі мечеті в місті Замбоанга на філіппінському острові Мінданао щонайменше двоє людей загинули і чотири отримали поранення.