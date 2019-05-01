На Филиппинах из-за эпидемии кори умерли 415 человек в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За 4 месяца этого года на Филиппинах выявлено более 31 тыс. случаев заболевания корью, 415 из которых закончились летальным исходом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Причина эпидемии и смертей – низкий уровень вакцинации населения.
Министерство здравоохранения Филиппин объявило о том, что в последнее время в стране наблюдается тенденция к снижению скорости распространения эпидемии кори.
С начала февраля этого года министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало многочисленные непрерывные вспышки заболеваемости корью в различных районах страны.
Специалисты представительства ВОЗ на Филиппинах утверждают, что основной причиной возникновения эпидемии кори в крупных масштабах является устойчивое снижение уровня вакцинации от кори среди детского населения страны за прошедший период.
Правительством Филиппин недавно в срочном порядке были предприняты действия по противокоревой вакцинации детей соответствующих возрастов.
Согласно последним статистическим данным Минздрава страны, в настоящее время число детей в возрасте до 5 лет, получивших вакцину от кори, составляет 93%, однако процент привитых детей в возрасте от 5 до 12 лет и свыше 12 лет остается по-прежнему низким.
Как отметили в министерстве здравоохранения Филиппин, в данное время в стране пока невозможно отменить режим эпидемии, правительство продолжит добиваться того, чтобы родители в кратчайшие сроки организовали прохождение своими детьми вакцинации от кори.
Напомним, с начала года до 25 апреля корью в Украине заболели 43,7 тысячи человек, от осложнений кори умерло 16 человек.