На Філіппінах через епідемію кору померло 415 осіб в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За 4 місяці цього року на Філіппінах виявлено понад 31 тис. випадків захворювання на кір, 415 з яких закінчилися летальним результатом. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
Причина епідемії і смертей - низький рівень вакцинації дітей.
Міністерство охорони здоров'я Філіппін оголосив про те, що останнім часом в країні спостерігається тенденція до зниження швидкості поширення епідемії кору.
З початку лютого цього року міністерство охорони здоров'я Філіппін зафіксувало численні безперервні спалахи захворюваності на кір в різних районах країни.
Фахівці представництва ВООЗ на Філіппінах стверджують, що основною причиною виникнення епідемії кору в великих масштабах є стійке зниження рівня вакцинації від кору серед дитячого населення країни за минулий період.
Урядом Філіппін недавно в терміновому порядку було вжито заходи щодо противокорівої вакцинації дітей відповідних вікових груп.
Згідно з останніми статистичними даними Міністерства охорони здоров'я країни, в даний час число дітей у віці до 5 років, які отримали вакцину від кору, становить 93%, проте відсоток щеплених дітей у віці від 5 до 12 років і понад 12 років залишається як і раніше низьким.
Як відзначили в міністерстві охорони здоров'я Філіппін, в даний час в країні поки неможливо скасувати режим епідемії, уряд продовжить домагатися того, щоб батьки в найкоротші терміни організували проходження своїми дітьми вакцинації від кору.
Нагадаємо, з початку року до 25 квітня на кір в Україні захворіли 43,7 тисячі людей, від ускладнень кору померло 16 людей.