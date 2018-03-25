На фестивале в Пакистане неизвестный бросил в толпу гранату, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан неизвестный бросил гранату в толпу, в результате чего около 24 человек получили ранения. Об этом сообщает The Express Tribune, передает УНН.
Сообщается, что ручную гранату неизвестный бросил с задней стороны сцены. Среди пострадавших есть дети и два сотрудника служби безопасности.
Пострадавших госпитализировали. Место происшествия оцепила полиция, проводится операция по розыску преступника.
Напомним, суд в Пакистане оправдал 20 человек по делу о причастности к сожжению заживо супругов христиан в 2014 году, которых ошибочно обвинили в богохульстве.