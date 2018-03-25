На фестивале в Пакистане неизвестный бросил в толпу гранату, есть пострадавшие

Сообщается, что ручную гранату неизвестный бросил с задней стороны сцены. Среди пострадавших есть дети и два сотрудника служби безопасности.

Пострадавших госпитализировали. Место происшествия оцепила полиция, проводится операция по розыску преступника.

Напомним, суд в Пакистане оправдал 20 человек по делу о причастности к сожжению заживо супругов христиан в 2014 году, которых ошибочно обвинили в богохульстве.