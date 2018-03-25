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На фестивалі у Пакистані невідомий кинув у натовп гранату, є постраждалі

Київ • УНН

 • 8073 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У пакистанському місті Дера-Ісмаїл-Хан невідомий кинув гранату в натовп, в результаті чого близько 24 людини отримали поранення. Про це повідомляє The Express Tribune, передає УНН.

Повідомляється, що ручну гранату невідомий кинув з заднього боку сцени. Серед постраждалих є діти та два співробітника служби безпеки.

Постраждалих госпіталізували. Місце події оточила поліція, проводиться операція з розшуку злочинця.

Нагадаємо, суд у Пакистані виправдав 20 осіб у справі про причетність до спалення живцем подружжя християн в 2014 році, яких помилково звинуватили в богохульстві.

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