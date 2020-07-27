На ферме в Баварии выявлено более 170 случаев коронавируса: среди инфицированных - украинцы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 44805 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102772 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107706 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135213 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111203 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132312 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102238 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На ферме в Баварии выявлено более 170 случаев коронавируса: среди инфицированных - украинцы

На ферме в Баварии выявлено более 170 случаев коронавируса: среди инфицированных - украинцы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. На одной из ферм в баварском районе Дингольфинг-Ландау коронавирус обнаружили сразу у 174 работников, сообщили в воскресенье, 26 июля, местные власти. В результате всех 480 работников сельхозпредприятия отправили на карантин, передает УНН со ссылкой на DW.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения (коронавируса - ред.), мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

По его словам, работники, помогающие со збром урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Тестирование работников было проведено после того, как ранее на этой неделе стало известно, что на ферме заразились семь сотрудников. Местные власти сообщили, что во время сбора урожая гигиенические нормы, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.

Как отметила министр здравоохранения Баварии Мелани Гумла, на других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.

Как сообщалось в УНН, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировано вспышку заболеваемости на коронавирус.

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