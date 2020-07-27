На ферме в Баварии выявлено более 170 случаев коронавируса: среди инфицированных - украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На одной из ферм в баварском районе Дингольфинг-Ландау коронавирус обнаружили сразу у 174 работников, сообщили в воскресенье, 26 июля, местные власти. В результате всех 480 работников сельхозпредприятия отправили на карантин, передает УНН со ссылкой на DW.
"Чтобы избежать дальнейшего распространения (коронавируса - ред.), мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.
По его словам, работники, помогающие со збром урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.
Тестирование работников было проведено после того, как ранее на этой неделе стало известно, что на ферме заразились семь сотрудников. Местные власти сообщили, что во время сбора урожая гигиенические нормы, вероятно, не соблюдались, поэтому пришлось отправить на карантин всех сотрудников фермы.
Как отметила министр здравоохранения Баварии Мелани Гумла, на других фермах в Нижней Баварии также проведут тестирование работников на коронавирус.
Как сообщалось в УНН, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировано вспышку заболеваемости на коронавирус.