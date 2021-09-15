На Фарерских островах жестоко убили более 1 400 дельфинов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Супер-капсула с 1428 атлантическии белыми дельфинами на скоростных лодках и гидроциклах вышла на мелководье на пляж Скалаботнур на датских Фарерских островах, где всех дельфинов обнаружили убитыми. Об этом заявила природоохранная организация Sea Shepherd, пишет УНН.
Детали
Sea Shepherd считает, что это самая большая единичная охота на дельфинов или пилотных китов в истории Фарерских островов (более по величине - 1200 пилотных китов в 1940 году) и, возможно, самая на китообразных, когда-либо зарегистрированная в мире.
Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за запрет охоты, отметила, что это было нелегально. Организатор такой традиционной охоты не знал, что 12 сентября собираются убивать дельфинов, говорят активисты.
У многих участников охоты не было лицензии, необходимой для Фарерских островов, поскольку она предусматривает специальное обучение тому, как быстро убить пилотных китов и дельфинов. Однако кадры показывают, что многие дельфины все еще были живы и двигались даже после того, как их выбросило на берег вместе с остальной частью их мертвой капсулы.
Многие дельфины были сбиты моторными лодками, по сути, сломанные гребными винтами, что привело бы к медленной и мучительной смерти. По словам местных жителей, об этих нарушениях заявили в полицию Фарерских островов.
Напомним
В Крыму волонтеры обнаружили кладбище убитых дельфинов.