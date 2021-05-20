У Криму волонтери виявили кладовище вбитих дельфінів

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"Ці дельфіни - лише кілька з тих, кого нашим волонтерам і очевидцям завдяки випадку вдалося знайти на дні моря, в Криму. Але реалії такі, що саме в морі, далеко від очей, знаходиться їх більшість, а всі ті, кого ми фіксуємо викинутими на сушу - це мала видима частина всієї проблеми", - йдеться в повідомленні.

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Дослідження показали, що максимум 10% дельфінів згодом виявляються викинутими на сушу, інші 90% опускаються на дно моря, через те, що плавучість залежить від ступеня вгодованості і наявності в легенях повітря.

"Щоб тіло точно потонуло і не спливло в ході розкладання, а значить, не було потім знайдено на березі, деякі рибалки топлять їх з вантажем або завдають проникаючі поранення в черевну порожнину", - відзначили в центрі.

За час роботи Центру "Безтурботне Море" були враховані вже 2 167 викидів дельфінів на узбережжі Криму, більшість яких загинуло через прилови в рибальські снасті, перш за все - зяброві і тралові.

Експерти центру направили звіт про результати моніторингу в Федеральне агентство з рибальства і Всеросійський науково-дослідний інститут рибного господарства і океанографії.

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