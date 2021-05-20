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В Крыму волонтеры обнаружили кладбище убитых дельфинов

Киев • УНН

 • 22335 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. У берегов Крыма обнаружены трупы дельфинов с грузами на хвостах. Таким образом рыбаки заметают следы своей деятельности в Черном море, считают специалисты крымского Центра реабилитации дельфинов "Беззаботное море", информирует УНН.

В Крыму волонтеры обнаружили кладбище убитых дельфинов

Цитата

"Эти дельфины - лишь некоторые из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, в Крыму. Но реалии таковы, что именно в море, вдали от глаз, находится их большинство, а все те, кого мы фиксируем выброшенными на сушу - это малая видимая часть всей проблемы", - говорится в сообщении.

Детали

Исследования показали, что максимум 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря, потому что плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха.

"Чтобы тело точно утонуло и не всплыло в ходе разложения, а значит, не было потом найдено на берегу, некоторые рыболовы топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость", - отметили в центре.

За время работы Центра "Беззаботное Море" были учтены уже 2 167 выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за прилова в рыболовные снасти, прежде всего - жаберные и тральные.

Эксперты центра направили отчет о результатах мониторинга в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

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