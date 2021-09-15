На Фарерських островах жорстоко вбили понад 1400 дельфінів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Супер-капсула з 1428 атлантичних білосніжних дельфінів на швидкісних човнах і гідроциклах вийшла на мілководді на пляж Скалаботнур на датських Фарерських островах, де всіх дельфінів виявили вбитими. Про це заявила природоохоронна організація Sea Shepherd, пише УНН.
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Sea Shepherd вважає, що це найбільша одинична полювання на дельфінів або пілотних китів в історії Фарерських островів (наступна за величиною - 1200 пілотних китів в 1940 році) і, можливо, найбільша одинична полювання на китоподібних, коли-небудь зареєстрована в світі.
Організація Sea Shepherd, яка з 1980-х виступає за її заборону, зазначила, що нинішнє полювання було нелегальним. Організатор такого традиційного полювання не знав, що 12 вересня збираються вбивати дельфінів, кажуть активісти.
У багатьох учасників полювання не було ліцензії, яка потрібна на Фарерських островах, оскільки вона передбачає спеціальне навчання тому, як швидко вбити пілотних китів і дельфінів. Однак кадри показують, що багато дельфінів все ще були живі і рухалися навіть після того, як їх викинуло на берег разом з іншою частиною їх мертвою капсули.
Багато дельфінів були збиті моторними човнами, по суті, зламані гребними гвинтами, що призвело б до повільної і болісної смерті. За словами місцевих жителів, про ці порушення заявили в поліцію Фарерських островів.
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