На этой неделе в шести областях были проведены проверки по соблюдению справедливого распределения электроэнергии. В каждой из областей выявлены нарушения. Больше всего нарушений в Днепропетровской и Житомирской областях. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Один из самых чувствительных сейчас вопросов - это графики отключений. Применение графиков стабилизационных отключений у нас продолжается для того, чтобы удерживать энергосистему стабильной, целостной. О любых изменениях можно узнать на официальных интернет-ресурсах ваших облэнерго - сказала Гринчук.

Она сообщила, что на этой неделе Государственная инспекция по энергетическому надзору проверяет соблюдение справедливости распределения электроэнергии в областях.

Мы слышим все ваши жалобы, призывы, проверяем и сейчас уже осуществлены проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. К сожалению действительно в каждой из этих областей выявлены нарушения, где-то больше, где-то меньше. Больше всего нарушений в Днепропетровской и Житомирской областях выявлено на сегодня. В основном - это нарушения по отнесению или не отнесению объектов к критической инфраструктуре и привлечения их к графикам почасовых отключений - рассказала Гринчук.

По ее словам, за неделю нарушения должны быть устранены. Кроме того, Гринчук отметила, что на следующей неделе начнут такую же проверку и в других областях. "Будем контролировать этот процесс", - добавила она.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

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