Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщает о трех очередях отключений с 09:00 до 23:00. Восстановлена работа оборудования после атак российских БПЛА. Из-за непогоды без света остались 151 населенный пункт в 5 областях.
Жара еще держится на востоке и юге. С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений. Восстановили работу оборудования, поврежденного российскими БПЛА. Непогода оставила без света 151 населенный пункт в 5 областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Сегодня, 19 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.
С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 - две очереди.
АВАРИЙНАЯ ПОМОЩЬ
Вчера, с 12:00 до 16:00 по запросу оператора польской энергосистемы, были активированы поставки электроэнергии из энергосистемы Польши в Украину.
ИМПОРТ
Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 24 376 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 298 МВт.
ЭКСПОРТ
Не происходит и не предполагается.
СЕТИ
Специалисты "Укрэнерго" восстановили работу оборудования, поврежденного российскими БПЛА, благодаря чему повышена надежность питания Криворожского энергоузла.
Вчера вечером действием защиты была отключена высоковольтная линия в западном регионе. Обесточивания потребителей не было, продолжаются ремонтные работы.
На утро из-за непогоды остаются без энергопитания полностью и частично 151 населенный пункт в Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях.
По другим причинам на утро остаются обесточенными 503 населенных пункта.
Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Одесской областях.