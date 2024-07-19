Жара еще держится на востоке и юге. С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений. Восстановили работу оборудования, поврежденного российскими БПЛА. Непогода оставила без света 151 населенный пункт в 5 областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Сегодня, 19 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 - две очереди.

АВАРИЙНАЯ ПОМОЩЬ

Вчера, с 12:00 до 16:00 по запросу оператора польской энергосистемы, были активированы поставки электроэнергии из энергосистемы Польши в Украину.

ИМПОРТ

Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 24 376 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 298 МВт.

ЭКСПОРТ

Не происходит и не предполагается.

СЕТИ

Специалисты "Укрэнерго" восстановили работу оборудования, поврежденного российскими БПЛА, благодаря чему повышена надежность питания Криворожского энергоузла.

Вчера вечером действием защиты была отключена высоковольтная линия в западном регионе. Обесточивания потребителей не было, продолжаются ремонтные работы.

На утро из-за непогоды остаются без энергопитания полностью и частично 151 населенный пункт в Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях.

По другим причинам на утро остаются обесточенными 503 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Одесской областях.