На дорогах Украины за десять дней 67 тысяч раз нарушили ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Полиция зафиксировала 67 тысяч нарушений правил дорожного движения с 26 апреля 2019 года, когда началось проведение неотложных мероприятий по улучшению ситуаций в сфере безопасности дорожного движения в Украине. Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, передает корреспондент УНН.
"Во время проведения неотложных мероприятий с 26 апреля уже было зафиксировано 67 тысяч нарушений правил дорожного движения, из них 3200 - это управление (транспортным средством - ред.) в состоянии алкогольного опьянения, 9706 - превышение разрешенной скорости", - сообщил Билошицкий.
Он также напомнил, что по приказу главы Нацполиции Украины, с 26 апреля по 12 мая этого года проводятся неотложные меры по улучшению ситуаций в сфере безопасности дорожного движения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Киевской области произошло 82 ДТП, один человек погиб.