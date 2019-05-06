На дорогах України за десять днів 67 тисяч разів порушили ПДР

КИЇВ. 6 травня. УНН. Поліція зафіксувала 67 тисяч порушень правил дорожнього руху з 26 квітня 2019 року, коли почалося проведення невідкладних заходів щодо поліпшення ситуацій у сфері безпеки дорожнього руху в Україні. Про це під час прес-конференції розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.