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На дорогах України за десять днів 67 тисяч разів порушили ПДР

На дорогах України за десять днів 67 тисяч разів порушили ПДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Поліція зафіксувала 67 тисяч порушень правил дорожнього руху з 26 квітня 2019 року, коли почалося проведення невідкладних заходів щодо поліпшення ситуацій у сфері безпеки дорожнього руху в Україні. Про це під час прес-конференції розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.

"Під час проведення невідкладних заходів з 26 квітня вже було зафіксовано 67 тисяч порушень правил дорожнього руху, з них 3200 – це керування (транспортним засобом - ред.) у стані алкогольного сп’яніння, 9706 – перевищення дозволеної швидкості", - повідомив Білошицький.

Він також нагадав, що, за наказом голови Нацполіції України, з 26 квітня по 12 травня цього року проводяться невідкладні заходи щодо поліпшення ситуацій у сфері безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у Київській області сталося 82 ДТП, одна людина загинула.

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