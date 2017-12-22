На дорогах Киева перед выходными образовались пробки

Согласно данным сервиса, медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”.

Кроме того, есть проблемы с движением на улицах Большая Житомирская, Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих. Кроме того, пробка образовалась на проспектах Победы (от центра и цирка в обе стороны), на Романа Шухевича и Степана Бандеры в сторону Троещины, а также на Голосеевском проспекте в сторону Одесской площади.

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Также есть пробки на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал, а также в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского от Севастопольской площади и до Совских прудов. Пробка образовалась на улице Елены Телиги в сторону метро “Дорогожичи”. Затруднено движение на бульваре Леси Украинки (в сторону Печерского путепровода), а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро в обе стороны.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская.

На данный момент движение затруднено на Южном (обе стороны) и Московском мостах.