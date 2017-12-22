На дорогах Києва перед вихідними утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У п'ятницю ввечері на дорогах столиці утворилися затори. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Google Maps.
Згідно з даними сервісу, повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" і "Палац спорту".
Крім того, є проблеми з рухом на вулицях Велика Житомирська, Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих. Крім того, затор утворився на проспектах Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони), на Романа Шухевича і Степана Бандери в сторону Троєщини, а також на Голосіївському проспекті у бік Одеської площі.
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Також є пробки на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал, а також в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова. Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського від Севастопольської площі і до Совських ставків. Затор утворився на вулиці Олени Теліги в бік метро "Дорогожичі". Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки (в сторону Печерського шляхопроводу), а також на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Метро в обидві сторони.
Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська.
Рух ускладнений на Південному (обидві сторони) і Московському мостах.