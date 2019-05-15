В Донецкой области задержали пособника оккупантов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50390 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76147 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92412 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100792 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111989 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138030 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144696 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130216 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В КПВВ "Майорское" пограничники задержали мужчину, который принимал участие в организации проведения так называемых "выборов главы ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил пресекли попытку попасть на контролируемую территорию гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанный 60-летний мужчина в 2018 году принимал активное участие в организации проведения так называемых "выборов главы ДНР" и входил в территориальную избирательную комиссию оккупированного поселка Гольмовское Донецкой области.

Гражданина передали сотрудникам СБУ. Против него открыто уголовное производство по ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, мужчина с Луганщины предстанет перед судом за организацию "референдума" за "ЛНР".

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