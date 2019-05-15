В Донецкой области задержали пособника оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В КПВВ "Майорское" пограничники задержали мужчину, который принимал участие в организации проведения так называемых "выборов главы ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил пресекли попытку попасть на контролируемую территорию гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что задержанный 60-летний мужчина в 2018 году принимал активное участие в организации проведения так называемых "выборов главы ДНР" и входил в территориальную избирательную комиссию оккупированного поселка Гольмовское Донецкой области.
Гражданина передали сотрудникам СБУ. Против него открыто уголовное производство по ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, мужчина с Луганщины предстанет перед судом за организацию "референдума" за "ЛНР".