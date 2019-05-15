На Донеччині затримали пособника окупантів

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У КПВВ "Майорське" прикордонники затримали чоловіка, який брав участь в організації проведення так званих "виборів глави ДНР". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил припинили спробу потрапити на контрольовану територію громадянина України, що брав безпосередню участь у діяльності російської окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що затриманий 60-річний чоловік у 2018 році брав активну участь в організації проведення так званих "виборів глави ДНР" та входив до територіальної виборчої комісії окупованого селища Гольмівське Донецької області.

Громадянина передали співробітникам СБУ. Проти нього розпочато кримінальне провадження за ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, чоловік з Луганщини постане перед судом за організацію "референдуму" за "ЛНР".

Українські Національні Новини

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