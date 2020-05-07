В Донецкой области задержали бывшего боевика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Донецкой области пограничники обнаружили и задержали мужчину, который во время оккупации Краматорска боевиками в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера в ходе реализации опережающей информации, оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда обнаружили и задержали гражданина Украины 1982 года рождения, жителя города Краматорск. Правоохранители установили, что во время оккупации города боевиками в июне 2014 года, указанный гражданин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Там мужчина нес службу на одном из блокпостов и выполнял задачи по незаконной проверке документов и транспортных средств граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований".
Сведения внесены в ЕРДР. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Донецке отправили под стражу с правом внесения залога бывшего боевика "ДНР", который воевал против сил АТО.