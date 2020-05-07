На Донеччині затримали колишнього бойовика "ДНР"

"Учора в ході реалізації випереджувальної інформації, оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону виявили та затримали громадянина України 1982 року народження, жителя міста Краматорськ. Правоохоронці встановили, що під час окупації міста бойовиками у червні 2014 року, вказаний громадянин вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там чоловік ніс службу на одному з блокпостів та виконував завдання з незаконної перевірки документів та транспортних засобів громадян", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Відомості внесено до ЄРДР. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Донецьку відправили під варту із правом внесення застави колишнього бойовика "ДНР", який воював проти сил АТО.