В Донецкой области за сутки установили антирекорд новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Донецкой области за последние сутки подтвердили 636 новых случаев COVID-19, 22 человека умерли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает УНН.
“Опять имеем новых жертв коронавирусной болезни. Сегодня можем подтвердить еще 22 смерти от COVID-19 в Донецкой области”, — написал Кириленко.
По его словам, среди умерших от коронавируса:
— 8 человек в Краматорске (пациенты 71, 86, 65, 70, 77, 64, 48 и 81 лет);
— по 2 человека в Бахмуте (68 и 82 года), Дружковке (73 и 76 лет), Николаевской ОТГ (по 69 лет), Лиманской ОТГ (62 и 66 лет);
— по 1 в Великоновоселковской (71 год), Новогродовской (66 лет), Селидовской (46 лет), Мирненской (71 год), Ольгинской (70 лет) и Волновахской (63) ОТГ.
“В сводке за вторник, 3 ноября, перечисленные в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику. Таким образом количество больных выросло на 636 человек, среди которых 19 детей”, — сообщил председатель Донецкой ОГА.
Как сообщал УНН, в Украине зарегистрировано уже 420 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд — 9524.