На Донеччині за добу встановили антирекорд нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Донеччині за останню добу підтвердили 636 нових випадків COVID-19, 22 людини померли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
“Знову маємо нових жертв коронавірусної хвороби. Сьогодні можемо підтвердити ще 22 смерті від COVID-19 на Донеччині”, — написав Кириленко.
За його словами, серед померлих від коронавіруса:
— 8 людей у Краматорську (пацієнти 71, 86, 65, 70, 77, 64, 48 і 81 років);
— по 2 людини у Бахмуті (68 і 82 роки), Дружківці (73 і 76 років), Миколаївській ОТГ (по 69 років), Лиманській ОТГ (62 і 66 років);
— по 1 у Великоновосілківській (71 рік), Новогродівській (66 років), Селидівській (46 років), Мирненській (71 рік), Ольгинській (70 років) і Волноваській (63 роки) ОТГ.
“У зведенні за вівторок, 3 листопада, перелічені у тому числі хворі, виявлені раніше, яких досі не встигли внести до загальної статистики. Таким чином кількість хворих зросла на 636 осіб, серед яких 19 дітей”, — повідомив голова Донецької ОДА.
Як повідомляв УНН, в Україні зареєстровано вже 420 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 9 524.