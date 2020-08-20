В Донецкой области за сутки обнаружили 30 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер среды зафиксировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 1155 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Печальные новости: коронавирусная болезнь унесла еще две жизни в Донецкой области. Новыми жертвами болезни стали жительницы Краматорска 53 и 59 лет”, — сообщил глава ОГА.
“Всего в Донецкой области COVID-19 диагностирована в 1155 человек, в том числе в тридцать — за среду, 19 августа ... Среди больных, выявленных в Мангушский районе, семь медработников”, — написал Кириленко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 96 403 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2144 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.