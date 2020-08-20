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На Донеччині за добу виявили 30 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Донецькій області станом на вечір середи зафіксовано 30 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 1155 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

"Сумні новини: коронавірусна хвороба забрала ще два життя на Донеччині. Новими жертвами хвороби стали мешканки Краматорська 53 і 59 років", - повідомив очільник ОДА.

"Загалом у Донецькій області COVID-19 діагностовано у 1155 осіб, у тому числі у тридцятьох – за середу, 19 серпня... Серед хворих, виявлених у Мангушському районі, семеро медпрацівників", - написав Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 96 403 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 144 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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