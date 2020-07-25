В Донецкой области за сутки обнаружили 11 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер пятницы зафиксировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 841 инфицированный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“За пятницу, 24 июля, в Донецкой области обнаружили еще 11 больных коронавирусной болезни:
— 3 в Славянске (31-летний мужчина и женщины 69 и 70 лет);
— 3 в Мариуполе (мужчины 43 и 69 лет и женщина 65 лет)
— 5 в Великоновоселковском районе (мужчины 23 и 27 лет и женщины 57, 58 и 81 года)”, — сообщил Кириленко.
Он напомнил, что пандемия COVID-19 до сих пор не отступила. “Общее количество больных в Донецкой области растет каждый день. Это значит, что нам всем нельзя терять бдительности. Призываю со всей серьезностью относиться к карантину и тщательно соблюдать противоэпидемические меры”, — подчеркнул глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.