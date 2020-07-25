На Донеччині за добу виявили 11 нових випадків COVID-19

"За п’ятницю, 24 липня, на Донеччині виявили ще 11 хворих на коронавірусну хворобу:

– 3 у Слов’янську (31-річний чоловік та жінки 69 і 70 років);

– 3 у Маріуполі (чоловіки 43 і 69 років та жінка 65 років);

– 5 у Великоновосілківському районі (чоловіки 23 та 27 років та жінки 57, 58 і 81 року)", - повідомив Кириленко.

Він нагадав, що пандемія COVID-19 досі не відступила. "Загальна кількість хворих в Донецькій області зростає щодня. Це означає, що нам усім не можна втрачати пильності. Закликаю з усією серйозністю ставитися до карантинних обмежень та ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів", - наголосив очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.