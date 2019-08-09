В Донецкой области водитель в состоянии наркотического опьянения дважды въехал в маршрутку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В городе Краматорск Донецкой области задержали водителя легкового автомобиля, который руководил автомобилем в состоянии наркотического опьянения и дважды столкнулся с автобусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска, передает УНН.
Так, 8 августа, в Краматорске, в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Титова. Водитель автомобиля Ford Transit дважды совершил столкновение с маршрутным авто Рута. Сначала водитель легковушки въехал в маршрутку, поехал с места ДТП, а через несколько минут вернулся и еще раз совершил столкновение. Уже после этого покинул место происшествия. В ДТП никто не пострадал.
Свидетели, которые были неподалеку, все видели и поехали за нарушителем. На улице Кручковского патрульные вместе с неравнодушными гражданами задержали виновника ДТП.
При общении с мужчиной правоохранители заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Он разговаривал агрессивно, кричал и все время пытался убедить окружающих, что все — нереально. “Это моя игра, я ее придумал и придумал ее правила”, — говорил мужчина.
На водителя автомобиля составили несколько административных протоколов ч.2 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов) и ст.122-4 КУоАП (Оставление места ДТП).
После этого гражданина передали медикам.
Напомним, в Виннице таксисты задержали водителя легковушки за наезд на женщину.