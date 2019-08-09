На Донеччині водій у стані наркотичного сп'яніння двічі в'їхав у маршрутку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У місті Краматорськ Донецької області затримали водія легкового автомобіля, який керував автівкою у стані наркотичного сп’яніння і двічі зіштовхнувся з автобусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Краматорська та Слов’янська, передає УНН.
Так, 8 серпня, у Краматорську, до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Тітова. Водій автомобіля Ford Transit двічі скоїв зіткнення з маршрутним авто Рута. Спочатку водій легковика в’їхав у маршрутку, поїхав з місця ДТП, а через декілька хвилин повернувся та ще раз скоїв зіткнення. Вже після цього залишив місце події. У ДТП ніхто не постраждав.
Свідки, які були неподалік, все бачили та поїхали за порушником. На вулиці Кручковського патрульні разом з небайдужими громадянами затримали винуватця ДТП.
При спілкуванні з чоловіком правоохоронці помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Він розмовляв агресивно, кричав та увесь час намагався переконати оточуючих, що все — нереально. “Це моя гра, я її придумав та придумав її правила”, — казав чоловік.
На водія автівки склали декілька адміністративних протоколів: ч.2 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів) та ст.122-4 КУпАП (Залишення місця ДТП).
Після цього громадянина передали медикам.
Нагадаємо, у Вінниці таксисти затримали водія легковика за наїзд на жінку.