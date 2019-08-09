У Вінниці таксисти затримали водія легковика за наїзд на жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Вінниці легковий автомобіль на смерть збив літню жінку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 8 серпня, близько 22:00, у Вінниці на вулиці Коцюбинського сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та пішохода.
За попередньою інформацією, 54–річний житель села Велика Вулига Тиврівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, допустив наїзд на жінку-пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Після вчинення ДТП водій з місця пригоди втік.
Водії таксі, які стали очевидцями автопригоди, наздогнали та затримали винуватця аварії.
Від отриманих травм 75-річна вінничанка померла на місці події.
Зі слів водія, він пізно помітив жінку на дорозі та не встиг загальмувати, а тікав, тому що злякався відповідальності.
Водія автівки затримано в процесуальному порядку. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Запорізькій області п'яний поліцейський збив пішохода.