В Виннице таксисты задержали водителя легковушки за наезд на женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Виннице легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 8 августа, около 22:00, в Виннице на улице Коцюбинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода.
По предварительной информации, 54-летний житель села Великая Вулыга Тывровского района, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся.
Водители такси, которые стали очевидцами ДТП, догнали и задержали виновника аварии.
От полученных травм 75-летняя винничанка скончалась на месте происшествия.
По словам водителя, он поздно заметил женщину на дороге и не успел затормозить, а бежал, потому что испугался ответственности.
Водителя машины задержали в процессуальном порядке. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожской области пьяный полицейский сбил пешехода.