У Запорізькій області п'яний поліцейський збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Запорізькій області сталася ДТП за участі працівника поліції одного з підрозділів ГУ Нацполіції в області: водій у нетверезому стані збив пішохода. Про це повідомили в прес-службі ДБР, передає УНН.
За даними Бюро, 5 серпня в місті Кам’янська-Дніпровська водій автомобіля марки Daewoo, перебуваючи в нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода.
"Виявилося, що за кермом автомобіля марки Daewoo перебував працівник поліції одного з відділеннь ГУ Нацполіції в Запорізькій області", - зазначили у ДБР.
Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру.
Обвинувачення пред’являтимуть за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Додамо, що у разі доведення вини, правоохоронцю буде загрожувати покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років та можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області зіткнулися легковий автомобіль та службове авто поліції.