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У Запорізькій області п'яний поліцейський збив пішохода

У Запорізькій області п'яний поліцейський збив пішохода

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Запорізькій області сталася ДТП за участі працівника поліції одного з підрозділів ГУ Нацполіції в області: водій у нетверезому стані збив пішохода. Про це повідомили в прес-службі ДБР, передає УНН.

За даними Бюро, 5 серпня в місті Кам’янська-Дніпровська водій автомобіля марки Daewoo, перебуваючи в нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода.

"Виявилося, що за кермом автомобіля марки Daewoo перебував працівник поліції одного з відділеннь ГУ Нацполіції в Запорізькій області", - зазначили у ДБР.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру.

Обвинувачення пред’являтимуть за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Додамо, що у разі доведення вини, правоохоронцю буде загрожувати покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років та можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області зіткнулися легковий автомобіль та службове авто поліції.

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