В Запорожской области пьяный полицейский сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Запорожской области произошло ДТП с участием работника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции в области: водитель в нетрезвом состоянии сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
По данным Бюро, 5 августа в городе Каменская-Днепровская водитель автомобиля марки Daewoo, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода.
"Оказалось, что за рулем автомобиля марки Daewoo находился работник полиции одного из отделений ГУ Нацполиции в Запорожской области", - отметили в ГБР.
Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении.
Обвинение предъявлять по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.
Добавим, что в случае доказательства вины, правоохранителю будет грозить наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет и возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, в городе Изюм Харьковской области столкнулись легковой автомобиль и служебный автомобиль полиции.