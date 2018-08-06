В Донецкой области военный застрелил сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В одной из воинских частей в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области старший солдат застрелил из автомата старшего сержанта из-за конфликта, передает УНН со ссылкой на сообщение военной прокуратуры Объединенных сил на странице в Facebook.
По информации, прокуратуры 27 июля 2018 года примерно в 18 часов 10 минут между старшим солдатом К. и сержантом Г., одной из воинских частей, в г. Соледар Бахмутского района Донецкой области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел словесный конфликт.
Во время конфликта, сообщили в ведомстве, ст. солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту, взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие - АКС-74, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта, один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти.
"В результате выстрела, последний получил сквозное огнестрельное пулевое ранение от которого скончался на месте", - отметили в прокуратуре.
В связи с этим, отмечается, что старшего солдата было задержано в тот же день и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В прокуратуре добавили, что во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.
Напомним, суд г. Мелитополь под стражу подозреваемого в умышленном убийстве из огнестрельного оружия 44-летнего мужчины.