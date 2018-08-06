На Донеччині військовий застрелив товариша по службі

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В одній з військових частин у місті Соледар Бахмутського району Донецької області старший солдат застрелив з автомата старшого сержанта через конфлікт, передає УНН з посиланням на повідомлення військової прокуратури Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

За інформацією, прокуратури 27 липня 2018 року приблизно о 18 годині 10 хвилин між старшим солдатом К. та сержантом Р., однієї з військових частин, в м. Соледар Бахмутського району Донецької області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин відбувся словесний конфлікт.

Під час конфлікту, поінформували у відомстві, ст. солдат К., діючи умисно, маючи намір на умисне протиправне заподіяння смерті старшому сержанту, взявши в руки ввірену йому для службового користування автоматичну зброю - АКС-74, поставивши запобіжник у режим одиночних пострілів, здійснив у стоячого напроти нього на відстані приблизно 3-х метрів старшого сержанта, один постріл в голову, а саме в область нижньої щелепи.

"Внаслідок пострілу, останній отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення від якого помер на місці", - зазначили у прокуратурі.

У зв’язку з цим, зазначається, що старшого солдата було затримано в той же день і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої показання в ході слідчого експерименту.

Нагадаємо, суд м. Мелітополь взяв під варту підозрюваного в умисному вбивстві з вогнепальної зброї 44-річного чоловіка.

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