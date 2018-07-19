В Донецкой области военные обнаружили 3 тыс. литров спирта

"В лесополосе вблизи села Семигорье Донецкой области, обнаружено место незаконного хранения материальных средств", - говорится в сообщении.



Как отмечается, по результатам осмотра данного места было обнаружено табачные изделия в количестве 2500 пачек на сумму 50 тыс. грн и жидкость с характерным запахом спирта в количестве 3 тыс. л на сумму 675 тыс. грн. Общая ориентировочная стоимость выявленных товарно-материальных ценностей составляет 725 тыс. грн.



Напомним, на Закарпатье изъяли более 1100 бутылок суррогатного коньяка.