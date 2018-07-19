На Донеччині військові виявили 3 тис. літрів спирту

"У лісосмузі поблизу села Семигір’я Донецької області, виявлено місце незаконного зберігання матеріальних засобів", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, за результатами огляду даного місця було виявлено тютюнові вироби у кількості 2500 пачок на суму 50 тис. грн та рідину з характерним запахом спирту у кількості 3 тис. л на суму 675 тис. грн. Загальна орієнтовна вартість виявлених товарно-матеріальних цінностей становить 725 тис. грн.



Нагадаємо, на Закарпатті вилучили більше 1100 пляшок сурогатного коньяку.