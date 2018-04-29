В Донецкой области обнаружен тайник боевиков с тысячами патронов

"В земляном тайнике правоохранителями выявлено почти 3000 патронов различных калибров, в том числе 5.45, 7.62, 12.7. Патроны находились неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы "Мариуполь-Донецк", поэтому могли быть использованы вражескими диверсантами. Обнаруженные боеприпасы были переданы саперам 93 бригады для уничтожения", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, гранатометы, пластид, ящик гранат и несколько тысяч патронов нашли полицейские в гараже обычного мариупольца.