На Донеччині виявлено схованку бойовиків з тисячами набоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України було відпрацьовано інформацію відносно знаходження схрону з набоями на пустирі в населеному пункті Новотроїцьке, що на Донеччині. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
"В земляній схованці правоохоронцями виявлено майже 3 тисячі набоїв різних калібрів, зокрема 5.45, 7.62, 12.7. Набої знаходилися неподалік від житлових будинків і автомобільної траси "Маріуполь-Донецьк", тож могли бути використані ворожими диверсантами. Виявлені набої було передано саперам 93 бригади для знищення", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, гранатомети, пластид, ящик гранат та кілька тисяч набоїв знайшли поліцейські у гаражі звичайного маріупольця.