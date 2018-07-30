В Донецкой области обнаружили педофила из России, который брал детей в "аренду"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 июля. УНН. В Донецкой области обнаружили педофила из России. Мужчина приезжал в Украину к знакомому, который за денежное вознаграждение передавал в сексуальное рабство детей, находящихся в уязвимом состоянии (сироты и лишенные родительской опеки). Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"Факты торговли детьми были обнаружены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, он совершал в течение 13 лет. Полицейские установили, что в период 2012-14 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет", - отметили в пресс-службе полиции Донецкой области.
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Житель Донецкой области заставлял несовершеннолетних жертв выполнять требования своего знакомого из России, запугивая расправой. В настоящее время сотрудники полиции собрали доказательства причастности гражданина РФ к 4 фактам торговли детьми. Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.